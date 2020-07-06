В Воронежской области стал известен средний возраст умерших от коронавируса

6 Июль 2020 2020-07-06T17:11:01+03:00

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В региональном департаменте здравоохранения предоставили данные о среднем возрасте умерших от коронавируса в Воронежской области. Он равен 73 годам. Из этого можно сделать вывод, что наиболее опасна эта болезнь для пожилых людей. Так говорили с начала пандемии, но потом возросло число смертельных случаев и среди людей среднего возраста и даже молодых. В нашем регионе, похоже, в этом плане обошлось без аномалий. Напомним, болезнь унесла жизни 59 наших земляков.

В то же время отметили в департаменте и положительную тенденцию: уже две недели число выздоровевших за сутки превышает количество поступивших в медучреждения больных. Свежая статистика: к утру 6 июля заразились коронавирусом 146 жителей Воронежской области, вылечились 34. Если сопоставить эти данные, то получается, что в подавляющем большинстве новых случаев госпитализация не потребовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU