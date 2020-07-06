2020-07-06T16:31:35+03:00
Общество

Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков

Он включает в себя генеральное соглашение с двумя траншами: на покупку земельного участка и на строительство жилого дома на нем
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В банке рассказали, что сделка будет заключаться в момент приобретения участка. На этом этапе застройщик должен иметь градостроительный план земельного участка, на основе которого будут рассчитаны условия кредита. Банк может профинансировать до 50% стоимости затрат на покупку земли и оформление исходно-разрешительной документации, в том числе на разработку проекта.

После оформления исходно-разрешительной документации и в случае подтверждения основных предпосылок проекта, которые были заложены при одобрении сделки, банк приступит к финансированию второго этапа проекта — строительства жилого дома. Источником погашения кредита станут средства от продажи квартир.

- Мы предлагаем данный продукт для застройщиков с большим опытом работы, реализующих прибыльные проекты, что существенно сокращает time to money — время от подачи заявки до получения денег. Опыт таких компаний позволяет с достаточной точностью спрогнозировать будущие денежные потоки по проекту уже на входе в сделку. Это поможет исключить этап повторного рассмотрения сделки при получении исходно-разрешительной документации. На наш взгляд, главное преимущество подобных сделок — возможность снижать процентную ставку не только по траншу на проектное финансирование, но и по траншу на покупку земли за счет накоплений на счетах эскроу, - прокомментировал запуск нового продукта вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов.

Сбербанк продолжает активно финансировать застройщиков. Кредитный портфель девелоперов жилья с начала года вырос на 24% и достиг 547 млрд руб. (по данным на 01.06.2020 г.). С начала года по состоянию на 22.06.2020 года Сбербанк одобрил более 330 сделок проектного финансирования с эскроу на сумму более 470 млрд руб.

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк также играет ведущую роль в поддержке строительной отрасли региона. При его финансовом участии в Воронеже был сдан в эксплуатацию первый дом в России, построенный с использованием счетов эскроу. На 1 июля 2020 года кредитный портфель Центрально-Черноземного банка по строительной отрасли превышал 46 млрд рублей. За второй квартал 2020 года с помощью жилищных кредитов ЦЧБ новоселья в регионе отпраздновало более 8,1 тысячи семей. На эти цели Центрально-Черноземный банк выделил почти 12,6 млрд рублей.

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