В Воронежской области остался один очаг коронавируса

6 Июль 2020 2020-07-06T16:27:22+03:00

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Оперативный штаб со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора сообщил о том, что в Воронежской области остался один действующий очаг коронавируса. Это Борисоглебский психоневрологический интернат. Там заразу подхватили 13 человек. Среди них есть и сотрудники этого учреждения, и постояльцы. Угрозы их жизни нет, людей лечат.

Ранее, по сведениям областного оперативного штаба, в Воронежской области было около 40 очагов коронавируса. Одна из вспышек болезни, случившаяся в доме-интернате Рамонского района, привела к возбуждению уголовного дела. Там в начале июня 2020 года заболели 12 сотрудников и 107 постояльцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU