2020-07-06T16:08:00+03:00
Общество

Из Воронежа в Крым теперь можно улететь четырьмя авиарейсами

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Артем ИЛЬИН
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В столицу Крыма Симферополь из Воронежа теперь можно улететь и по вторникам. Рейсы будет обслуживать компания «ИрАэро». Из Симферополя отечественные самолеты будут отправляться в 9.30, а в обратную дорогу – из Воронежа в Крым – они будут стартовать в 12.30. Время полета – два часа. Правда, цены «кусаются» - от 6250 рублей. Рейсы начнутся с 14 июля.

Улететь в Крым можно также на «Боингах» компании «Северный ветер» по вторникам, четвергам и субботам.

Напомним, 6 июля стало известно, что новый терминал Воронежского аэропорта собираются открыть летом 2023 года. У него будет статус международного – там сделают пункт пропуска через границу. Пока же полеты за границу из-за коронавируса закрыты, как минимум, до 1 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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