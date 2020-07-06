Сотрудник воронежского автоцентра кидал клиентов с шинами

6 Июль 2020 2020-07-06T15:44:46+03:00

Мужчина взял товар на реализацию, продал, деньги присвоил и уволился

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Полицейские задержали воронежца, жертвой мошенничества которого три месяца назад стал пенсионер.

67-летний мужчина в марте отдал сотруднику автосервиса на Антонова-Овсеенко на реализацию шины. Но работник деньги за них владельцу не отдал и исчез. Потерпевший оценил ущерб в сумму более 9000 рублей.

Оперативники установили личность мошенника, его задержали в Северном районе. 41-летний мужчина признался, что перепродал автошины, когда работал в автоцентре.

Полицейские установили, что мужчина причастен к двум аналогичным фактам мошенничеств.

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ИСТОЧНИК KP.RU