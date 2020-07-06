2020-07-06T15:41:30+03:00
Общество

Стало известно, когда построят новый терминал воронежского аэропорта

Его обещают возвести к лету 2023 года
Артем ИЛЬИН
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Площадь воронежского аэропорта собираются расширить до 15,1 тысячи квадратных метров.Площадь воронежского аэропорта собираются расширить до 15,1 тысячи квадратных метров.Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.
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На встрече с губернатором Александром Гусевым владелец инвесткомпании AEON Роман Троценко рассказал о перспективах развития аэропорта имени Петра Первого:

- К лету 2023 года в Воронеже появится новый современный терминал, который получит статус международного. Он будет востребованным. На данный момент 36 процентов пассажиров летят именно международными рейсами. Из-за коронавируса число пассажиров снизилось на 35 процентов – к концу года ожидаем цифры в районе до 550 тысяч. Однако сейчас их постепенно становится все больше.

Напомним, проект здания нового терминала разрабатывает одна из столичных компаний. Документация, где должны будут предусмотреть в том числе и перенос ряда объектов, относящихся к федеральной собственности, должна быть готова к 1 мая 2021 года. Затем начнется строительство.

Новый терминал планируют сделать трехэтажным, со сплошным остеклением фасадов. Будет также предусмотрен подземный этаж для технических нужд. В терминале оборудуют пункт пропуска через границу. В перспективе в аэророрту может также появиться почтовый хаб. После этого плошадь воздушной гавани Воронежа может расшириться до 15,1 тысячи квадратных метров. За год аэропорт сможет обслуживать до 2,5 миллионов пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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