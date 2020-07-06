Житель Воронежа украл в магазине косметику и продукты
Кража произошла в Северном районе
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В Северном микрорайоне Воронежа раскрыли кражу косметики и продуктов из супермаркета, расположенного на бульваре Победы. Задержали 25-летнего парня, он сейчас находится под подпиской о невыезде, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
За минувшие сутки в Воронеже произошло 23 кражи и два грабежа.
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ИСТОЧНИК KP.RU