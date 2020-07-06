Житель Воронежа украл в магазине косметику и продукты

6 Июль 2020 2020-07-06T14:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Северном микрорайоне Воронежа раскрыли кражу косметики и продуктов из супермаркета, расположенного на бульваре Победы. Задержали 25-летнего парня, он сейчас находится под подпиской о невыезде, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За минувшие сутки в Воронеже произошло 23 кражи и два грабежа.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU