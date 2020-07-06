В Воронежской области за сутки сгорело более 110 гектаров леса

6 Июль 2020 2020-07-06T13:53:07+03:00

С пятью лесными пожарами, возникшими по неосторожности, справились с большим трудом. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

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В региональном ГУ МЧС бьют тревогу: 5 июля в Воронежской области случилось пять лесных пожаров. Огонь уничтожил более 110 гектаров. Пламя спалило деревья в четырех лесничествах: Ольховатском (99,9 гектаров) Новохоперском (8,4 га), Теллермановском (0,12 и 2,5 га, всего 2,62 га), Павловском (1,2 га). С пожарами удалось справиться с большим трудом с помощью не только сотрудников МЧС, но и добровольцев и местных жителей.

Предположительно, причина всех пожаров – неосторожное обращение с огнем. Между тем, с наступлением жары вероятность возгорания повышается до максимального уровня. То есть, до пятого класса пожарной опасности.

В связи с этим в региональном ГУ МЧС еще раз предупреждают жителей области: сейчас лучше не ходить в хвойные леса и тем более не устраивать в них отдых с кострами. Впрочем, на сознательность не очень-то рассчитывают. Поэтому собираются увеличить количество патрулей и использовать для поиска нарушителей «беспилотники».

Напомним, нарушителям противопожарного режима грозит штраф: от 2 000 до 4 000 рублей для обычных граждан; для должностных лиц - от 15 000 до 30 000; для юрлиц - от 200 до 400 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU