Житель Воронежской области угнал незапертую машину и спрятал ее в лесополосе

6 Июль 2020 2020-07-06T13:25:12+03:00

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В Борисоглебске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Неоднократно судимый 34-летний мужчина в полиции признался, что был пьян, увидел на улице автомобиль, который был не заперт, и решил на нем уехать. Рецидивист спрятал машину в кустарнике в лесополосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU