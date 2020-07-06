В Воронеже в медицинских организациях нашли просроченные лекарства и недоукомплектованные аптечки

6 Июль 2020 2020-07-06T12:52:45+03:00

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Сотрудники областной прокуратуры рассказали о многочисленных нарушениях закона, выявленных при проверке частных медицинских организаций

В Ленинском, Левобережном и Семилукском районах хранили лекарства с истекшим сроком годности, а в аптечках не было препаратов для оказания неотложной помощи.

В Семилукском районе также не наносили разметку для соблюдения дистанции в целях профилактики коронавируса, сотрудникам нерегулярно и поверхностно проводили медосмотры.

В Богучарском районе один из индивидуальных предпринимателей оказывал медицинские услуги в косметическом салоне без лицензии.

В Терновском районе к работе с детьми и подростками допускали медработников, не предоставивших документ об отсутствии у них судимостей по уголовным делам.

- Нарушения санитарного законодательства обнаружили в семи районах. Возбуждены 15 административных дел, в одном случае предъявлен иск в суд, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU