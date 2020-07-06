В Воронежской области пьяный водитель "шестерки" сбил мотоциклиста
В Воронежской области росгвардейцы задержали виновника ДТП. Авария произошла 5 июля на одной из улиц Эртиля. Водитель ВАЗ-2106 врезался в мотоцикл Patron. Мотоциклиста с травмами отвезли в больницу.
Находившиеся поблизости сотрудники вневедомственной охраны задержали виновника ДТП и передали его инспекторам ГИБДД.
Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 30-летнего нарушителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU