Под Воронежем "девятка" сбила 14-летнего велосипедиста
Водитель скрылся, но его нашли
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За 5 июля в Воронежской области произошло четыре ДТП с участием велосипедистов, в том числе двоих несовершеннолетних .
Около 17.00 в Новой Усмани 28-летний водитель ВАЗ-2109 сбил 14-летнего велосипедиста, а затем скрылся с места аварии. Несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Водителя "девятки" уже разыскали.
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ИСТОЧНИК KP.RU