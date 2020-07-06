Под Воронежем "девятка" сбила 14-летнего велосипедиста

6 Июль 2020 2020-07-06T12:51:40+03:00

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За 5 июля в Воронежской области произошло четыре ДТП с участием велосипедистов, в том числе двоих несовершеннолетних .

Около 17.00 в Новой Усмани 28-летний водитель ВАЗ-2109 сбил 14-летнего велосипедиста, а затем скрылся с места аварии. Несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Водителя "девятки" уже разыскали.

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ИСТОЧНИК KP.RU