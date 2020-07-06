2020-07-06T12:52:41+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали серийного похитителя велосипедов

25-летний парень уводил "железных коней" от подъездов многоэтажек на Московском проспекте и массиве Олимпийский
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже прокатилась волна краж велосипедов в Северном и Центральном районах. "Железных коней" уводили у подъездов многоквартирных домов на Московском проспекте и жилом массиве Олимпийский.

Оперативники отсмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных поблизости, и установили личность подозреваемого. 25-летний воронежец, ранее судимый, признался и в этих кражах.

Полицейские фиксируют, что большинство краж велосипедов происходят из подъездов или их угоняют прямо на улице, когда они остаются без присмотра. Пристегивайте его велозамком, приковывая за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму. Старайтесь оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения. Не доверяйте "присмотреть" за техникой случайным прохожим. Не оставляйте на велосипеде компьютер, освещение, насос, флягу, чтобы их не сняли воры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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