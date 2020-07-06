Где в Воронеже с 6 июля отключат горячую воду
В Воронеже коммунальщики продолжают подготовку к отопительному сезону. Из-за планового ремонта котельных с 6 июля отключат горячую воду по следующим адресам:
Левобережный район
с 6 по 16 июля
ул.Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 66;
ул.Танеева, 6, 8, 10, 12;
ул.Ярославская, 21, 23, 24, 28;
ул.Саврасова, 2;
ул.Корейская, 6б, 6а;
ул.Лихачева, 21, 25;
ул.Ростовская, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23.
Железнодорожный район
с 7 по 20 июля
ул.Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;
Ленинский пр., 223, 227;
ул.Троицкого, 3, 5, 8;
ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;
ул.Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;
ул.Суворова, 116, 116а;
ул.Конституции, 135а, 139, 141а;
ул.Липецкая, 108а, 108б, 124.
Ленинский район
с 7 по 20 июля
ул.Моисеева, 75.
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