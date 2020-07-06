2020-07-06T10:48:36+03:00
Общество

Где в Воронеже с 6 июля отключат горячую воду

Коммунальные службы ведут плановый ремонт к осенне-зимнему сезону
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже коммунальщики продолжают подготовку к отопительному сезону. Из-за планового ремонта котельных с 6 июля отключат горячую воду по следующим адресам:

Левобережный район

с 6 по 16 июля

ул.Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 66;

ул.Танеева, 6, 8, 10, 12;

ул.Ярославская, 21, 23, 24, 28;

ул.Саврасова, 2;

ул.Корейская, 6б, 6а;

ул.Лихачева, 21, 25;

ул.Ростовская, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23.

Железнодорожный район

с 7 по 20 июля

ул.Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;

Ленинский пр., 223, 227;

ул.Троицкого, 3, 5, 8;

ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;

ул.Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;

ул.Суворова, 116, 116а;

ул.Конституции, 135а, 139, 141а;

ул.Липецкая, 108а, 108б, 124.

Ленинский район

с 7 по 20 июля

ул.Моисеева, 75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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