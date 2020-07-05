В Воронеже волонтеры и родители ищут 16-летнюю девушку

5 Июль 2020 2020-07-05T21:38:00+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда "Черноземье" просят помощи в поиске 16-летней жительницы Воронежа Ангелины Карташовой. Девушка ушла из дома, расположенного в переулке Ольховый, утром 4 июля. С собой у нее был маленький чемоданчик.

На вид ей 17 лет, рост 165 см, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-голубые, носит очки. В поисковом отряде подчеркнули, что Ангелина может нуждаться в медицинской помощи!

Если Вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по телефону +79601319708.

ИСТОЧНИК KP.RU