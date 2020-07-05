В Воронеже волонтеры и родители ищут 16-летнюю девушку
Она ушла из дома 4 июля
Фото из группы поискового отряда "Черноземье" из соцсети.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда "Черноземье" просят помощи в поиске 16-летней жительницы Воронежа Ангелины Карташовой. Девушка ушла из дома, расположенного в переулке Ольховый, утром 4 июля. С собой у нее был маленький чемоданчик.
На вид ей 17 лет, рост 165 см, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-голубые, носит очки. В поисковом отряде подчеркнули, что Ангелина может нуждаться в медицинской помощи!
Если Вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по телефону +79601319708.
ИСТОЧНИК KP.RU