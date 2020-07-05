2020-07-05T16:55:41+03:00
Общество

В Воронеже произошла драка с участием иностранцев

Один человек пожаловался в полицию на избиение
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня утром у продуктового магазина на улице Шишкова, 146 произошла драка с участием русских и иностранцев. Потасовка началась еще на ступеньках торгового объекта. Судя по видео, которое очевидец выложил в соцсеть, иностранные студенты вступили в перепалку с местными мужчинами. Потом группа примерно из 8-10 человек плавно переместилась на тротуар, а после и на проезжую часть. Там, судя по видео, африканский студент накинулся на воронежца и начал его избивать. Последний ему ответил. Потом в их схватку стали подтягиваться сочувствующие со обеих сторон.

За кадром снимающий ролик мужчина говорит, что один из участников драки (предположительно воронежский мужчина) - алкоголик.

В конце ролика видно, что дерущихся разняли. Запись заканчивается на бурном разбирательстве конфликта.

Как нам рассказали в полиции, заявление в местный ОВД поступило от одного участника драки - мужчины 1969 года рождения. Он сообщил, что его избил неизвестный.

- По данному факту проводится проверка,- отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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