Жительница Воронежа перевела "жениху из США" два миллиона рублей

5 Июль 2020 2020-07-05T12:23:10+03:00

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Только за эти сутки в полицию обратились семь жителей Воронежской области с жалобами на мошенников. В общей сложности они перевели им 3,5 миллиона рублей. Кто-то через банковские карты, кто-то хотел купить товар через Интернет и нарвался на нехороших людей.

А кто-то по доброте душевной, как 48-летняя жительница Воронежа. Женщина познакомилась в Интернете с мужчиной, который рассказал, что живет в США, работает доктором. Так они общались с конца мая до 29 июня.

- Мужчина собрался к ней в гости. Но сказал, что для этого ему необходимо сделать документы и взять билеты, однако в данный период у него сложное материальное положение и ему требуются для этого деньги, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

В итоге женщина перевела ему около двух миллионов рублей, после чего мужчина пропал.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь не только женщина ищет своего бывшего, но и сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU