В Воронежской области девушка через мобильное приложение обворовала пенсионерку
Пожилая женщина потеряла смартфон с мобильным банком
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В июне у 73-летней жительницы Борисоглебска с банковской карты пропали 27 тысяч рублей. Полицейские быстро выяснили, что средства были обналичены со счета через мобильное приложение с 17 по 20 июня.
Оказалось, что пенсионерку обворовала ранее судимая 25-летняя местная жительница. В отделе полиции она призналась, что нашла сотовый телефон, увидела приложение мобильного банка и перевела деньги на счет своей подруги, а затем обналичила их. Теперь ей предстоит ответить по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU