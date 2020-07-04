2020-07-04T20:51:36+03:00
Общество

В Воронеже по ночам закрыли въезд на дамбу Чернавского моста

Видимо, причиной появления ограничивающих знаков стали шумные компании молодежи, собирающие на местной парковке
Олег ИВАНОВ
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Такие знаки появились у дамбыТакие знаки появились у дамбыФото: СОЦСЕТИ
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Воронежцы сообщили в социальных сетях, что въезд на дамбу Чернавского моста в Воронеже закрыли с 22:00 до 7:00. На данном участке появился соответствующий знак «Движение запрещено». Кроме того, горожан предупреждают, что здесь «Работает эвакуатор».

Видимо, причиной появления ограничивающих знаков стали шумные компании молодежи, собирающие на местной парковке.

Проект воронежского Центра по гребле на байдарках и каноэ обсуждается с 2011 года. Горожане за это время так привыкли к разговорам о нем, что вначале и не заметили, как Чернавская дамба оказалась перекрыта. Там начали сносить старые сооружения, пилить деревья и установили таблички «Проход закрыт».

В ноябре 2019 года центр, наконец-то, был частично введен в эксплуатацию. Он включает в себя как сооружения для развития спорта высших достижений, так и площадки, доступные для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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