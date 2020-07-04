В Воронеже 15-летний школьник угнал автомобиль у мамы своего приятеля

4 Июль 2020 2020-07-04T19:13:34+03:00

Школьник, правда, катался не долго - он попал в ДТП

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Ночью 3 июля в дежурную часть полиции обратилась 40-летняя жительница поселка Никольское: у нее угнали автомобиль «ВАЗ-2109». Впрочем машину вскоре нашли - на улице Глинки. Оказалось, что угонщик отечественной легковушки попал в ДТП.

Что, впрочем, неудивительно, ведь за рулем оказался 15-летний воронежец. Парень признался, что хозяйка легковушки передала ключи своему сыну, чтобы он с друзьями послушал музыку. Когда об этом узнал 15-летний подросток, он решил воспользоваться случаем и покататься на чужой машине.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Школьник остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU