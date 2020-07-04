В Воронеже парень сорвался с балкона на козырек у подъезда

4 Июль 2020 2020-07-04T18:10:38+03:00

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3 июля около 23:00 с балкона 3-го этажа дома № 11 на улице Олеко Дундича сорвался 19-летний воронежец. Как сообщили в региональном ГУ МВД, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, он решил выйти на свежий воздух, чтобы покурить. Но, видимо, что-то пошло не так, юноша не удержался и упал с балкона на козырек у подъезда.

Спасатели помогли снять молодого человека. Его отвезли в БСМП № 1. По предварительной информации, юноша отделался ушибом мягких тканей.

ИСТОЧНИК KP.RU