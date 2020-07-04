2020-07-04T17:58:09+03:00
Общество

Крупных воронежских дорожников подозревают в сговоре на торгах

Их проверяют по ч. 2 ст. 178 УК РФ
Олег ИВАНОВ
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Источник «КП-Воронеж» в силовых структурах подтвердил, что руководителей двух крупных дорожных организаций региона - гендиректора ООО «Россошанского ДРСУ №1» Валерия Ярошева и гендиректора ООО «Дорожное строительство и ремонт» Романа Деева подозревают в ограничении конкуренции с причинением крупного ущерба бюджету (ч. 2 ст. 178 УК РФ).

Следователи проверяют, могли ли главы вступить в сговор, чтобы добиться необходимой стоимости контракта. Якобы во время аукциона на ремонт в районах, который проводил региональный департамент автодорог, они минимально сбили цену - всего на 1,5%.

По ч. 2 ст. 178 УК РФ грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей. Хотя могут назначить и принудительные работы на срок до пяти лет.

Ранее Центральный районный суд вынес решение по делу гендиректора ООО «Дорожник», обвиняемого в мошенничестве на 3 млн рублей при ремонте дороги на улице 20 лет Октября. Главу компании приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей.

А в 2019 году в УФАС Воронежской области заподозрили ООО «Центр-Дорсервис» и ООО «ГеоТехТранс» в нарушении Закона о защите конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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