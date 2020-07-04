Коммунальщики подсчитали, сколько нужно воды для охлаждения Воронежа в аномальную жару

4 Июль 2020 2020-07-04T15:20:10+03:00

Ожидается, что в ближайшие дни температура будет держаться в районе 32 – 36 градусов

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На полив придомовых территорий в каждом районе Воронежа в день уходит больше 100 тонн воды. Соответственно, чтобы охладить почти весь город потребуется не меньше 600 тонн. Такие подсчеты 4 июля сделали в пресс-центре ЖКХ.

Напомним, в Воронежской области штормовое предупреждение по жаре продлили до 8 июля. Ожидается, что будет держаться в районе 32 – 36 градусов.

- В солнечный день при температуре воздуха в 35-38 градусов тепла, асфальт в городских дворах нагревается до 55 градусов, плавится и отдает тепло воздуху, создавая еще больший дискомфорт, - рассказывает Светлана Солдатова, руководитель службы клининга ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже. – Чтобы помочь горожанам пережить аномальную жару, мы приняли решение поднять все наши ресурсы на полив дворов многоквартирных домов в ближайшие дни.

Практику полива дворов в зной управляющие компании ввели в 2018 году. Работы начинаются в 8 утра. Трактор с бочкой и щеткой промывает асфальт, а потом очищает его от грязи и песка. Каждая машина за рабочую смену наматывает около 100 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU