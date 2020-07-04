На воронежской трассе перевернулся Chevrolet Aveo: водителя госпитализировали
Вылетев с дороги, иномарка перевернулся и загорелась
Изменить размер текста:
43-летний москвич на Chevrolet Aveo не справился с управлением и съехал в кювет в Богучарском районе Воронежской области. ДТП случилось 4 июля примерно в 7.20 на 759-м километре трассы М-4 «Дон». Об этом «КП-Воронеж» рассказали в областной Госавтоинспекции.
Вылетев с дороги, иномарка перевернулся и загорелась. На место аварии выезжала пожарная машина. Водителя госпитализировали. Полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU