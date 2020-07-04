2020-07-04T15:08:01+03:00
Происшествия

На воронежской трассе перевернулся Chevrolet Aveo: водителя госпитализировали

Вылетев с дороги, иномарка перевернулся и загорелась
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

43-летний москвич на Chevrolet Aveo не справился с управлением и съехал в кювет в Богучарском районе Воронежской области. ДТП случилось 4 июля примерно в 7.20 на 759-м километре трассы М-4 «Дон». Об этом «КП-Воронеж» рассказали в областной Госавтоинспекции.

Вылетев с дороги, иномарка перевернулся и загорелась. На место аварии выезжала пожарная машина. Водителя госпитализировали. Полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Воронежа, которую сбил на переходе водитель «Ауди А8», перевели из реанимации
В Воронеже 15-летний школьник угнал автомобиль у мамы своего приятеля
В Воронеже парень сорвался с балкона на козырек у подъезда
Крупных воронежских дорожников подозревают в сговоре на торгах
Сидящая на подоконнике 15 этажа школьница напугала воронежцев
Стало известно, сколько будет стоить проезд в обход Лосево в Воронежской области
Коммунальщики подсчитали, сколько нужно воды для охлаждения Воронежа в аномальную жару
На воронежской трассе перевернулся Chevrolet Aveo: водителя госпитализировали
В Воронеже на проспекте Революции уложили верхний слой дорожного покрытия
Новое предупреждение: аномальную жару в Воронежской области будут сопровождать грозы и ураганный ветер
В Воронеже будут судить мошенника, пытавшегося сбыть фальшивые 200 тысяч рублей
Показатели для снятия ограничений по коронавирусу в Воронежской области максимально приблизились к норме
На пенсию уходит руководитель антикоррупционного отдела мэрии Воронежа
На воронежской трассе перевернулась «Тойота Камри»
В Воронежской области 4 июля умерли еще 4 пациента с коронавирусом
В воронежском парке «Дельфин» пройдет вырубка аварийных деревьев
В Воронеже засыпали землей рельсы, ведущие от Северного моста к Остужевской развязке
Великую воронежскую пробку жители России смогут объезжать, начиная с завтрашнего утра
В мэрии рассказали, какие дороги будут ремонтировать на выходных
К июлю в Воронежской области коронавирус обнаружили уже у 1439 медиков
В Воронежской области 60-летний мужчина пырнул ножом 40-летнюю гражданскую жену
В Воронеже липчанин за установку программ на компьютере может сесть в тюрьму на шесть лет
В Воронежской области 73-летнего педофила отправили в колонию за растление внучки и ее подруги
Сотрудники Нововоронежской АЭС защитили магистерские диссертации по новой специальности
В райцентре Воронежской области откроют новые детсад, школу и элеватор
В Воронеже оштрафовали нерадивых арендаторов леса