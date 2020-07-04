В Воронеже будут судить мошенника, пытавшегося сбыть фальшивые 200 тысяч рублей

4 Июль 2020 2020-07-04T12:36:42+03:00

Обвиняемый находится под домашним арестом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Кроме того, у преступника нашли и поддельное водительское удостоверение

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- Окончено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело по обвинению 26-летнего жителя Ростовской области в сбыте 17 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей, хранении и перевозке еще 23 фальшивых банкнот, а также использовании поддельного водительского удостоверения, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

В феврале 2020 года мужчина купил в Москве фальшивые 5-тысячные купюры. Всего 20 штук. Вместе с приятелем он приехал в Воронеж, где и сумел «пристроить» 17 поддельных банкнот. Спустя несколько дней мошенник вновь отправился в столицу за новой партией.

Поймали преступника, когда он возвращался домой в Ростовскую область на автомобиле «Ауди». Его остановили на стационарном посту ДПС в Богучарском районе Воронежской области. Тут у него и нашли 23 фальшивые банкноты, а заодно поддельное водительское удостоверение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 186 УК РФ и ч. 3 статьи 327 УК РФ. Дело направлено в Ленинский районный суд. Обвиняемый находится под домашним арестом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU