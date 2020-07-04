2020-07-04T10:56:09+03:00
Общество

На пенсию уходит руководитель антикоррупционного отдела мэрии Воронежа

С 7 июля Жанна Васильева оставит свою должность по собственному желанию
Олег ИВАНОВ
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Руководитель отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений мэрии Воронежа Жанна Васильева покидает службу с 7 июля по собственному желанию. Это решение связано с выходом на пенсию по выслуге лет. О том, кто займет ее пост, пока не сообщается.

Жанна Алексеевна родилась 10 августа 1961 года. В 1986 году окончила Воронежский государственный университет по специальности правоведение. В 2001-ом Академию народного хозяйства при Правительстве РФ» по программе «Государственная политика и государственное управление».

Карьеру Жанна Васильева начала в Левобережном отделе соцобеспечения Воронежа. В 1986 году сразу по окончании вуза стала заведующей отделом ЗАГС Железнодорожного райисполкома.

Работала также в отделе социального обеспечения Воронежской области, в комитете по социальной защите населения, органах государственной и муниципальной власти. А с 1994 по 2017 была главным госинспектором труда в Воронежской области Федеральной службы по труду и занятости.

В мае 2017 года назначена начальником отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации городского округа город Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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