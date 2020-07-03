В Воронежской области 60-летний мужчина пырнул ножом 40-летнюю гражданскую жену

3 Июль 2020 2020-07-03T18:02:52+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 60-летнего жителя Верхнехавского района.

19 апреля между 16.00 и 17.05 изрядно выпившие мужчина и его 40-летняя сожительница поссорились. Озверевший благоверный воткнул гражданской жене в живот нож. Опомнившись, он вызвал полицию и скорую. Женщину отвезли в больницу, ее удалось спасти, однако ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

- На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Ее подтверждают и показания свидетелей и раненой женщины, - рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Рамазан Асадов. - По части 2 статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU