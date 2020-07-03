В Воронеже липчанин за установку программ на компьютере может сесть в тюрьму на шесть лет

3 Июль 2020 2020-07-03T17:29:50+03:00

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Воронежские полицейские получили информацию, что в мае 27-летний житель Липецкой области незаконно установил программное обеспечение для проектирования на компьютере воронежца, занимающегося этим видом деятельности. При этом лицензии у него не было. Таким образом, правообладателю программы был нанесен ущерб на сумму 1 396 800 рублей.

Стражи порядка выяснили, что информации верна. Мужчина признался, что просто скачал программное обеспечение в интернете.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, пункту «в» «Нарушение авторских и смежных прав». Липчанину, устанавливавшему программы, грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU