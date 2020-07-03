В Воронежской области 73-летнего педофила отправили в колонию за растление внучки и ее подруги

3 Июль 2020 2020-07-03T17:11:36+03:00

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Кантемировский районный суд отправил на 13 лет в колонию строгого режима 73-летнего местного жителя. В течение полутора лет он растлевал сначала свою внучку, а потом и ее подружку. Девочкам на тот момент, как отметили в суде, не было 14 лет.

Точкой отсчета этих событий стало начало 2018 года. Тогда вечером в гости к старику пришла внучка. Они были наедине, и мужчина проник девочке руками под одежду. Все это он потом повторял с ней неоднократно в разные дни. Через полгода внучка пришла к деду с подругой. То же самое он проделал уже с двумя девочками. В апреле прошлого года у него дома почему-то оказалась уже одна подружка. Дальше мужчина начал позволять себе больше - он уже сам стал раздеваться перед девочками.

В итоге суд отправил его на такой срок, после которого он уже вряд ли выйдет на свободу. А, если это произойдет, мужчина должен будет еще 1,5 года регулярно отмечаться в органах. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU