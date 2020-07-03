В райцентре Воронежской области откроют новые детсад, школу и элеватор

3 Июль 2020 2020-07-03T17:30:13+03:00

Андрей Пищугин развернул перед Александром Гусевым "наполеоновские" планы. Главное - чтобы они вовремя воплотились в жизнь. Фото: с портала правительства Воронежской области.

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3 июля губернатор Александр Гусев встретился с главой администрации Борисоглебского городского округа Андреем Пищугиным. Мэр одного из крупнейших райцентров Воронежской области рассказал немало интересного.

В частности, в сентябре откроется новый детский сад на 220 мест в восточном районе Борисоглебска. Кроме того, в августе сдадут в эксплуатацию пристройку к детсаду на 40 мест. Также в Борисоглебске строят школу на 1224 мест, ее собираются открыть в 2022 году. Причем Александр Гусев поручил ускорить сроки – а значит, есть вероятность, что она примет учеников еще раньше.

Андрей Пищугин также сообщил о том, что в августе заработает элеватор ООО «Маслозавод Третьяковский», где можно хранить 40 тысяч тонн продукции. Стоимость проекта составляет 300 миллионов рублей. На элеваторе будут работать 70 человек, причем средняя зарплата для области будет весьма приличная - 30 200 рублей. Еще один подобный элеватор планируют открыть в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU