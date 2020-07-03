2020-07-03T16:40:22+03:00
Общество

В Воронеже оштрафовали нерадивых арендаторов леса

Они не убирали сухостой и мусор
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры Центрального района во время проверки выяснили, что несколько организаций-арендаторов лесных участков в своей работе нарушают закон.

Так, в ООО «Мастер-класс» (загородный клуб «Адмирал»), ПКРЛ «Маяк-1», ИП Рязанцев В.П. не обустраивали минерализованные полосы (то есть не очищали территорию, граничащую с лесом, от горючих материалов), не удаляли сухостой.

Кроме того, сотрудники ООО «Гамма» и того же ИП Рязанцев В.П. допустили захламление лесных участков бытовым мусором.

Прокуратура района возбудила в отношении ответственных должностных лиц административные дела по ч. 1 ст. 8.31, ч. 3 ст. 8.32 и ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. За нарушение правил санитарной безопасности в лесах, а также требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима виновники нарушений оштрафованы.

Кроме того, работники прокуратуры внесли представления директору организации «Областной спортивный клуб профсоюзов» (лыжная база «Буревестник») и руководителю КУВО «Лесная охрана» об устранении нарушений законодательства в сфере охраны лесов от пожаров. В нем также требуют привлечь их виновников к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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