В Воронеже генеральный директор предприятия больше года не платил зарплату

3 Июль 2020 2020-07-03T16:40:39+03:00

Три его работника не получили деньги на общую сумму около 1,3 миллиона рублей

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Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района выяснили, что в местном ООО «Профи Мед» трем работникам не давали зарплату с апреля 2019-го по май 2020 года. В итоге им задолжали почти 1,3 миллиона рублей.

Проверка прокуратуры показала, что на счета предприятия поступали деньги, достаточные для того, чтобы расплатиться с людьми. Однако их направляли на другие цели - закупку оборудования, запчастей, оплату коммунальных платежей, погашение долга и процентов по кредиту.

В отношении генерального директора предприятия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо даже лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, такое же наказание грозит генеральному директору ООО «Растр-Сервис». Он не платил 19 работникам с марта по июнь 2019 года – в итоге задолжал больше 860 тысяч рублей. Деньги руководитель направлял на расширение производства.

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ИСТОЧНИК KP.RU