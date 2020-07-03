2020-07-03T15:44:18+03:00
Общество

Воронежец намерен в суде опротестовать штраф за платную парковку

Мужчина ссылается на два, по его мнению, принципиальных момента
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".
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В Ленинский районный суд города впервые поле пандемии и рестарта платных парковок поступил иск об отмене штрафа.

Как нам рассказали в суде, воронежец не согласен с тем, что за неоплату парковочного места на улице Кольцовской ему придется заплатить 1,5 тысячи рублей. Мужчина ссылается на незаконность передачи его личных данных от ГИБДД в управу района, а также на то, что договор на пользование платным парковочным местом с ним никто не заключал. Суд состоится 13 июля.

Напомним, с начала пандемии и вплоть до середины мая все парковки в центре городе перевели на бесплатный режим. Городские власти пошли на этот шаг, чтобы снизить скученность людей в общественном транспорте на период пандемии коронавируса. С 18 мая парковки заработали в плановом режиме.

А перед самым началом пандемии в федеральное законодательство внесли поправки, позволяющие, в частности, местным органам власти получать от полиции личные данные водителей. Ликвидация этого пробела в законодательстве позволила управам города, которые и являются операторами парковок, запрашивать у гаишников данные автовладельцев и выписывать последним штрафы.

До внесения поправок многие воронежцы принципиально не платили за пользование парковками, а некоторые с успехом обжаловали выписанные им штрафы, ссылаясь на незаконность предоставления их личных данных управам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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