В Воронежской области обнаружили крупный нелегальный склад сигарет

3 Июль 2020 2020-07-03T15:31:30+03:00

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Таловские полицейские «накрыли» склад подпольной табачной продукции. Сигареты без марок нашли в квартирах 45-летнего местного жителя. Всего у него обнаружили более 26 тысяч пачек контрабандного товара. Естественно, мужчина не только хранил всю эту табачную бурду, но и хотел ее продать – «тянула» она аж на 3,55 миллиона рублей. Однако нажиться на продукции непонятного происхождения, купленной им у пока еще неизвестного следствию продавца, жителю Таловского района не удалось.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (часть 6, пункт «б») «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/788566" frameborder="0"></iframe> Обыск в квартире жителя Таловского района, устроившего там склад нелегальных сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU