В Воронежской области обнаружили крупный нелегальный склад сигарет
Таловские полицейские «накрыли» склад подпольной табачной продукции. Сигареты без марок нашли в квартирах 45-летнего местного жителя. Всего у него обнаружили более 26 тысяч пачек контрабандного товара. Естественно, мужчина не только хранил всю эту табачную бурду, но и хотел ее продать – «тянула» она аж на 3,55 миллиона рублей. Однако нажиться на продукции непонятного происхождения, купленной им у пока еще неизвестного следствию продавца, жителю Таловского района не удалось.
- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (часть 6, пункт «б») «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.
Обыск в квартире жителя Таловского района, устроившего там склад нелегальных сигарет.
ИСТОЧНИК KP.RU