2020-07-03T15:19:24+03:00
Общество

Воронежскому кардиохирургу вручили почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм»

Серей Ковалев и его коллеги впервые в регионе провели пересадку сердца
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта департамента здравоохранения Воронежской областифото с сайта департамента здравоохранения Воронежской области
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В пятницу 3 июля руководителю кардиоцентра ВОКБ №1 Сергею Ковалеву в торжественной обстановке вручили заслуженную награду почётный знак «За добросовестный труд и профессионализм». Это уже втрое подтверждение заслуг кардиохирурга – в 2019 году Ковалев удостоился звания «Почетный гражданин Воронежа».

- В центре, возглавляемом Сергеем Алексеевичем, ежегодно проводится более трех с половиной тысяч операций на сердце и магистральных сосудах, - отметили в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Выполняются сложнейшие оперативные вмешательства детям при сложных врожденных пороках сердца.

Но, пожалуй самым большим профессиональным достижением врача стала успешная операция по пересадке сердца, которую Ковалев и его коллеги провели в марте этого года, впервые в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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