В центре Воронежа рабочие отрыли старинные сводчатые стены

3 Июль 2020 2020-07-03T15:02:47+03:00

Так выглядят стены, которые, видимо, скоро останутся только на фотографиях. Фото: со страницы Павла Попова ВКонтакте.

По одной из версии, это остатки старинной усадьбы, по другой – просто часть еще дореволюционной канализации

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У дома № 34 на улице Кольцовской при прокладке труб рабочие отрыли старый сводчатый подвал. Осмотревший его краевед Павел Попов предположил, что этот остатки старинной усадьбы:

- Судя по кладке и по клеймам «В.К.», - это вторая половина XIX века. Интересно, что раньше подвал не был засыпан: внутри - пустота, над сводом - сквер. В траншее валяются осколки двух простых печных изразцов, а еще несколько бутылок примерно 1950-х годов. Как утверждают старожилы улицы, именно в это время снесли стоявший здесь старый домик.

Впрочем Павел Попов тут же высказывает мнение, что большого исторического значения находка не имеет:

- Остатки подвала достаточно небольшие, а кирпичная кладка в нем была небрежной. Подобные погреба раньше делали не только под домами, но и под второстепенными флигелями. Во многих охраняемых памятниках архитектуры есть куда более солидные и интересные подвалы.

В мэрии сообщили, что старинные стены нашли еще три недели назад, для их обследования проводимые там работы приостанавливали на три дня. У городской администрации по поводу находки иное мнение, чем у краеведа

- Это свод канализационного коллектора, частично разрушенный и засыпанный землей. Вероятно, он был потревожен еще в советское время.

Видимо, старинные стены скоро исчезнут под напором цивилизации. Так же как загадочные кирпичные тоннели, обнаруженные 10 октября во время строительства онкоцентра на улице Вайцеховского, 2/4. Краевед Ольга Рудева предположила, что они могли быть сделаны для отвода воды из располагавшейся неподалеку суконной мануфактуры фабрикантов Тулинова и Сахарова. Но чтобы их сохранить, нужно было передвинуть новый онкоцентр в другое место. А его необходимость для города и ценность тоннелей – две вещи несравнимые…

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ИСТОЧНИК KP.RU