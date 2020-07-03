Ушло в суд дело в отношении группы наркосбытчиков, задержанных в Воронеже

3 Июль 2020 2020-07-03T14:17:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области завершилось следствие по делу группы из четырех наркосбытчиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ходе предварительного следствия установлено, что до марта 2019 года на территории Тамбовской области образовалась преступная группа для распространения синтетических наркотиков в Воронежской и Тамбовской областях.

В группу вошли 30-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 35 лет. Двух из них – 35-летнего мужчину и женщину – задержали с поличным в тот момент, когда они в лесном массиве Центрального района Воронежа достали из тайника 61 грамм синтетического наркотика «N-метилэфедрон». Как выяснили следователи, два участника группы должны были извлечь наркотик, а два других – распространить вещество в Тамбовской области. В дальнейшем оперативники задержали еще двоих участников группы.

На время следствия фигуранты содержались под стражей. Теперь материалы переданы в Центральный райсуд для принятия решения о наказании. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU