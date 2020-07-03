2020-07-03T14:10:31+03:00
Общество

В Воронеже подсчитали цену за один квадратный метр в новостройках в июне

По сравнению с маем она выросла на 90 рублей
Татьяна МИСТЮКОВА
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В июне цена за один квадратный метр в воронежских новостройках в среднем составила составила 52 429. Архив "КП".В июне цена за один квадратный метр в воронежских новостройках в среднем составила составила 52 429. Архив "КП".
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Сайт domostroyrf.ru опубликовал данные по стоимости одного квадратного метра в воронежских новостройках в июне. За основу специалисты взяли так называемую средневзвешенную цену, которая учитывает как цену предложения, так и объем предложения по ней. И вышло, что в июне по сравнению с маем цена за один квадратный метр подросла в среднем по городу на 90 рублей и составила 52 429.

Фактически все осталось на прежнем уровне. Самые дешевые квартиры оказались в Левобережном районе - за один квадратный метр в среднем там придется заплатить 39 458 рублей. Самые дорогие - в Центральном (64 162 рубля). За ним с отставанием примерно в пять тысяч следует Ленинский район. Кстати, только в этом районе представлены новостройки в сегменте премиум. Цены там в среднем - 93 758 рублей за квадратный метр. Квартирой классом пониже - бизнес - можно обзавестись в Железнодорожном, Ленинском и Центральном районах. Цены там от 66 до 76 тысяч за метр квадратный.

А самую дешевую квартиру-студию следует искать в Левобережном районе - примерно за 37 тысяч за квадратный метр. Немного дороже такое жилье обойдется в Коминтерновском и Железнодорожном районах. Также в Левобережном районе будет самая недорогая "однушка" - примерно за 40,5 тысяч. В Центральном к этой сумме придется добавить еще 22 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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