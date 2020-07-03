В Воронежской области пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи
В поисково-спасательном отряде «Черноземье» попросили помощи в поискх пропавшей вечером 2 июля 64-летней жительницы Россоши Валентины Пахомовой. Пожилая женщина ушла из дома на улице Октябрьской около восьми часов вечера в одних шлепанцах и до сих пор не вернулась. Она дезориентирована, нуждается в медицинской помощи.
Приметы Валентины Пахомовой: рост 167 сантиметров, среднее телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы. Была одета в серо-зеленый сарафан в полоску.
Всех, кто что-либо знает, о том, где сейчас находится Валентина Пахомова, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, а также 112 или 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU