2020-07-03T12:43:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи

64-летняя Валентина Пахомова ушла из дома в одних шлепанцах вечером 2 июля
Юрий КОЗЛОВ
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Валентина Пахомова ушла из дома в одних шлепанцах вечером 2 июля и до сих пор не вернулась.Валентина Пахомова ушла из дома в одних шлепанцах вечером 2 июля и до сих пор не вернулась.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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В поисково-спасательном отряде «Черноземье» попросили помощи в поискх пропавшей вечером 2 июля 64-летней жительницы Россоши Валентины Пахомовой. Пожилая женщина ушла из дома на улице Октябрьской около восьми часов вечера в одних шлепанцах и до сих пор не вернулась. Она дезориентирована, нуждается в медицинской помощи.

Приметы Валентины Пахомовой: рост 167 сантиметров, среднее телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы. Была одета в серо-зеленый сарафан в полоску.

Всех, кто что-либо знает, о том, где сейчас находится Валентина Пахомова, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, а также 112 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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