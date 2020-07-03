В Воронежской области пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи

3 Июль 2020 2020-07-03T12:43:11+03:00

Валентина Пахомова ушла из дома в одних шлепанцах вечером 2 июля и до сих пор не вернулась. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Изменить размер текста: A A

В поисково-спасательном отряде «Черноземье» попросили помощи в поискх пропавшей вечером 2 июля 64-летней жительницы Россоши Валентины Пахомовой. Пожилая женщина ушла из дома на улице Октябрьской около восьми часов вечера в одних шлепанцах и до сих пор не вернулась. Она дезориентирована, нуждается в медицинской помощи.

Приметы Валентины Пахомовой: рост 167 сантиметров, среднее телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы. Была одета в серо-зеленый сарафан в полоску.

Всех, кто что-либо знает, о том, где сейчас находится Валентина Пахомова, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, а также 112 или 02.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU