Доверчивый воронежец перевел лжепродавцу 50 тысяч за несуществующий автомобильный двигатель

3 Июль 2020 2020-07-03T11:55:25+03:00

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24-летний воронежец решил приобрести двигатель для автомобиля. Молодой человек изучил в интернете предложения и нашел подходящий по цене вариант. Позвонил на указанный номер и обговорил с продавцом условия покупки. Продавец заявил, что пришлет товар только при условии стопроцентной предоплаты. Воронежец перевел незнакомцу 50 тысяч рублей. Однако обещанного двигателя так и не дождался. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

За минувшие сутки жертвами дистанционных мошенников стали восемь жителей Воронежской области. В общей сложности они потеряли 260 тысяч рублей. Поисками мошенников занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU