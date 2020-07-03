Доверчивый воронежец перевел лжепродавцу 50 тысяч за несуществующий автомобильный двигатель
24-летний воронежец решил приобрести двигатель для автомобиля. Молодой человек изучил в интернете предложения и нашел подходящий по цене вариант. Позвонил на указанный номер и обговорил с продавцом условия покупки. Продавец заявил, что пришлет товар только при условии стопроцентной предоплаты. Воронежец перевел незнакомцу 50 тысяч рублей. Однако обещанного двигателя так и не дождался. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.
За минувшие сутки жертвами дистанционных мошенников стали восемь жителей Воронежской области. В общей сложности они потеряли 260 тысяч рублей. Поисками мошенников занимается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU