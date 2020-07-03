Коэффициент распространения коронавируса в Воронежской области еще больше приблизился к норме
В областном оперативном штабе сообщили новые данные по показателям, говорящим о том, когда можно будет приступать ко второму этапу снятия ограничений.
На этот раз информация вызывает оптимизм. Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,86 при норме 0,8 (сутки назад - 0,89). За сутки коронавирусом заразился 151 человек – минимальное количество за достаточно долгое время.
Больше стало и свободных коек – 37,2% против 33,8 (данные на 2 июля). До нормы в 50 процентов далеко, но надо учесть, что возвращаются к нормальному режиму работы медучреждения, ранее перепрофилированные под лечение коронавируса. В то же время областные власти обещают, что уже в ближайшие дни начнет активно принимать пациентов новая инфекционная больница на улице Ростовской.
Немного снизились темпы тестирования: 196,8 на 100 тысяч населения против 201,1 2 июля. Однако норма намного меньше - 90. И этот показатель уж точно беспокойства не вызывает.
Напомним, второй этап снятия ограничений предполагает разрешение работать образовательным учреждениям, магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров и уличным продавцам. 1 июля губернатор Александр Гусев подписал указ, согласно которому разрешили открытие летних веранд и террас в предприятиях общепита и фитнес-центров, а также проведение спортивных соревнований и занятия физкультурой на спортплощадках и стадионах. Также открылись зоопарк, океанариум и гостиницы. Больше не надо садиться на самоизоляцию гостям области из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU