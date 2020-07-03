2020-07-03T11:17:36+03:00
Спорт

В Воронеже пройдет чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ

Турнир будет отборочным к Кубку мира и чемпионату Европы
Юрий КОЗЛОВ
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С 8 по 13 августа воронежцы смогут посмотреть на сильнейших гребцов России. На акватории водохранилища возле дамбы Чернавского моста, где недавно построили новый спорткомплекс, будут соревноваться лучшие байдарочники и каноисты.

- Чемпионат России в Воронеже будет отборочным и на Кубок мира, и на чемпионат Европы, - сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

Ранее предполагали, что в столице Черноземья будут определять российских участников Олимпиады. Однако, как известно, Игры перенесли из-за эпидемии коронавируса. Кстати соревнования в венгерском городе Сегед, названные Кубком мира, на которые пройдет отбор в Воронеже, имели статус чемпионата мира. Однако их решили переименовать, потому что из-за пандемии непонятно, все ли страны смогут отправить туда своих сильнейших гребцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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