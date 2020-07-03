Жительница воронежского райцентра попала под колеса «Форда»

3 Июль 2020 2020-07-03T10:11:23+03:00

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В четверг, 2 июля, около 19.50 в Калаче Воронежской области на улице Ленинской 22-летний водитель «Форда Фокус» сбил 48-летнюю местную жительницу. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы средней степени тяжести и попала в больницу. Полицейские организовали проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 112 аварий, из них 70 произошло в областном центре. В девяти ДТП пострадали 11 человек. 16 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии и попали в поле зрения сотрудников ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU