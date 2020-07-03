2020-07-03T11:49:29+03:00
Общество

В Воронеже за время пандемии центр «Доступная среда» передал средства защиты от короновируса 4000 врачам

При поддержке центра «Мой бизнес» это предприятие официально получило статус «социального»
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День социального предпринимательства - молодая дата, ее начали отмечать в России с 2013 года. Из-за пандемии коронавируса в этот раз 28 июня обошлось без громких мероприятий. Однако о людях, которые занимаются решением острых общественных проблем не из-за желания заработать, а по зову сердца, стоит говорить, хотя бы потому, что это вдохновляет нас самих делать нечто большее.

В марте 2020 года 17 первых претендентов из Воронежской области при поддержке центра «Мой бизнес» включили в «социальный» реестр. По итогам второй волны в мае - 13 внесены в реестр МСП, как предприятия общественной направленности.

Одно из них - региональный учебно-ресурсный центр «Доступная среда», который занимается развитием инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями в Воронежской области. В этом году общественники среагировали на другой экстренный запрос...

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