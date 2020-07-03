В Воронежской области количество заболевших коронавирусом превысило 8 тысяч

3 Июль 2020 2020-07-03T09:47:23+03:00

В пятницу болезнь подтвердили еще у 151 жителя

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В Воронежской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на утро пятницы, 3 июля, в регионе зарегистрировали 151 новый случай. Напомним, днем раньше их было 154.

К этому дню общее число заболевших составляет 8059. Вместе с тем стало больше сложных случаев. К сожалению для 47 человек болезнь оказалась приговором. Победили заразу 4338 воронежцев.

Показатели, необходимые для перехода ко второму этапу снятия противоэпидемических ограничений, приближаются к норме. В связи с этим 1 июля губернатор Александр Гусев существенно ослабил режим.

ИСТОЧНИК KP.RU