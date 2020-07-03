2020-07-03T09:43:19+03:00
Общество

Более 80% жителей Воронежской области одобрили поправки в Конституцию

В нашем регионе явка на голосование превысила самые оптимистичные прогнозы
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2 июля Избирательная комиссия Воронежской области обработала 100% бюллетеней участников голосования по поправкам в Конституцию. Итоговый результат таков: в нашем регионе одобряют новую редакцию главного национального документа 80,07%, соответственно 19,18% - против. Испорченных бюллетеней меньше одного процента - 0,75.

При этом явка на голосование превысила самые оптимистичные прогнозы, она составила 72,14%, то есть большинство наших земляков приняли участие в этом историческом решении. Для сравнения явка в целом по стране - около 65%.

Нарушений зафиксировано не было

Самыми активными в Воронежской области оказались жители Петропавловского района - на голосование пришли 97,01%. В Воронеже традиционно наименьшая явка по региону, но даже самый низкий результат, что зафиксирован в Центральном районе, - 48,7% - согласитесь, не так уж и мал.

- Общественной палатой Воронежской области выдано 7898 направлений на избирательные участки, - уточнила член палаты Неля Пономарева. - Все наблюдатели ответственно подошли к поставленной задаче, тщательно следили за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций на каждом участке. Никаких нарушений избирательного права граждан зафиксировано не было.

Больше половины из тех, кто сделал свой выбор, проголосовали заранее с 25 по 30 июня. К такой форме пришлось прибегнуть из-за эпидемиологической обстановки. Важно было избежать большого скопления людей.

Важную роль в этом сыграли участники всероссийского общественного проекта «Волонтеры Конституции»: с 15 июня в муниципальных районах они установили 51 информационную точку, в Воронеже - еще 8 в крупных торговых центрах, на улицах и вокзалах. Все для того, чтобы каждый житель, знал о своих правах.

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