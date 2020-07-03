Вспышка коронавируса в пансионате под Воронежем обернулась уголовным делом

3 Июль 2020 2020-07-03T08:47:06+03:00

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Прокурор Рамонского района возбудил уголовное дело в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в местном доме-интернате, где в начале июня 2020 года заболели 12 сотрудников и 107 постояльцев. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство усмотрело связь между заражением и неисполнением санитарно-эпидемиологических требований в учреждении.

Напомним, о вспышке коронавируса в доме-интернате для престарелых в Рамони стало известно 8 июня. Из 200 людей, находящихся в пансионате (постояльцев и персонала) заболели 119. 20 из них потребовалась госпитализация. Остальные проходили лечение на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU