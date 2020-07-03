В Воронеже освобождают от листвы дорожные знаки
Разросшиеся ветви мешают обзору водителей
Фото управы Центрального района
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В Центральном районе Воронежа проводят обрезку деревьев, закрывающих дорожные знаки, что создает опасность для водителей и пешеходов.
- В приоритете подрезка веток около пешеходных переходов, а также запрещающим, ограничивающим и предупреждающим знакам, - отметили в управе. - Перенести их, чтобы не трогать деревья нельзя – есть определённые правила, где должен находиться знак, на каком расстоянии от опасного участка и края проезжей части.
К этому моменту обрезали ветви на улицах Фридриха Энгельса, Никитинской, Комиссаржевской, Мира, Феоктистова.
ИСТОЧНИК KP.RU