В Воронеже попросили 9,9 млн рублей на «энергоэффективный» капремонт трех многоэтажек
Фонд содействия реформированию ЖКХ рассмотрит заявку Воронежской области на финансирование энергоэффективного капитального ремонта трех домов. 9,9 млн рублей планируют направить на оплату части работ по энергосбережению.
Речь идет о трех многоэтажках Воронежа: №10 по улице Кропоткина, №6 по улице Остужева и №115 по улице Хользунова. Общая стоимость работ составит 13,7 млн рублей.
В частности, в домах планируют установить автоматизированные узлы управления системой отопления регулированием в зависимости от погоды. А также модернизировать индивидуальный тепловой пункт, установить теплообменник горячего водоснабжения и аппаратуру управления горячим водоснабжением, отремонтировать трубопровод и сделать тепловую изоляцию.
В этих домах проживает 1146 человек. После такого ремонта они смогут экономить в год 5,2 млн рублей на коммунальных ресурсах.
Ранее по заявке, поданной регионом в Фонд содействия реформированию ЖКХ, в 2019 году была предоставлена финансовая поддержка на сумму 6,6 млн рублей на ремонт 6 домов. При правильной настройке оборудования их жители могут экономить до 3,5 млн рублей ежегодно.
ИСТОЧНИК KP.RU