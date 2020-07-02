В Воронеже попросили 9,9 млн рублей на «энергоэффективный» капремонт трех многоэтажек

2 Июль 2020 2020-07-02T17:11:23+03:00

По расчетам, после такого ремонта жильцы смогут экономить в год до 5,2 млн рублей

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Фонд содействия реформированию ЖКХ рассмотрит заявку Воронежской области на финансирование энергоэффективного капитального ремонта трех домов. 9,9 млн рублей планируют направить на оплату части работ по энергосбережению.

Речь идет о трех многоэтажках Воронежа: №10 по улице Кропоткина, №6 по улице Остужева и №115 по улице Хользунова. Общая стоимость работ составит 13,7 млн рублей.

В частности, в домах планируют установить автоматизированные узлы управления системой отопления регулированием в зависимости от погоды. А также модернизировать индивидуальный тепловой пункт, установить теплообменник горячего водоснабжения и аппаратуру управления горячим водоснабжением, отремонтировать трубопровод и сделать тепловую изоляцию.

В этих домах проживает 1146 человек. После такого ремонта они смогут экономить в год 5,2 млн рублей на коммунальных ресурсах.

Ранее по заявке, поданной регионом в Фонд содействия реформированию ЖКХ, в 2019 году была предоставлена финансовая поддержка на сумму 6,6 млн рублей на ремонт 6 домов. При правильной настройке оборудования их жители могут экономить до 3,5 млн рублей ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU