Воронежец убил ночного прохожего кулаками и двумя бутылками

2 Июль 2020 2020-07-02T14:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Дошло до суда уголовное дело 27-летнего воронежца. Он будет отвечать за жестокое избиение 25-летнего мужчины, которое привело к смерти молодого человека.

ЧП случилось ночью 11 апреля возле магазина на улице Урицкого. Двое молодых людей сначала переругивались, а потом начали драться. Тот, что постарше, оказался более искушенным в «боях без правил». Он нанес оппоненту множество ударов кулаками по голове, рукам и правому бедру. Потом поднял валявшуюся неподалеку стеклянную бутылку и разбил ее о голову недруга. Но и на этом не остановился. Нашел ее одну такую бутылку и снова приложился к голове уже практически не сопротивлявшегося человека. Потом все-таки угомонился. Вот только побои были настолько сильными, что 25-летний мужчина еле доплелся к себе домой, где упал и умер. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он скончался от черепно-мозговой травмы.

27-летнего воронежца задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание, грозящее ему, - 15 лет тюрьмы.

- Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. На следствии он свою вину не признал. Однако доказательств в отношении него собрали достаточно для того, чтобы направить дело в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.

ИСТОЧНИК KP.RU